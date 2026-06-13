Шуша как экономический сигнал: тюркский мир усиливает интеграцию

Автор: Акпер Гасанов

Товарооборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в 2025 году превысил 7 млрд долларов США, что свидетельствует о качественно новом этапе экономической интеграции в рамках тюркского пространства. Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли, выступая на III заседании руководителей органов по конкуренции стран ОТГ и Форуме по конкуренции, прошедших в Шуше.

Проведение столь значимого мероприятия именно в освобожденном городе имеет не только экономическое, но и ярко выраженное политико-символическое значение: Шуша становится площадкой международного диалога и демонстрирует процесс реинтеграции освобожденных территорий в глобальную экономическую систему. В целом же III заседание руководителей органов по конкуренции и Форум по конкуренции стали важной институциональной платформой для координации экономической политики стран ОТГ.

В центре внимания оказались вопросы формирования справедливой конкурентной среды, устранения барьеров во взаимной торговле, гармонизации антимонопольного регулирования и повышения прозрачности рынков. В условиях усиливающейся взаимозависимости национальных экономик такие механизмы приобретают стратегическое значение, так как позволяют минимизировать риски недобросовестной конкуренции и способствуют устойчивому росту деловой активности.

Особенно важно подчеркнуть, что подобные мероприятия позволяют странам ОТГ вырабатывать согласованные подходы к экономическому развитию, что в долгосрочной перспективе может привести к формированию общего экономического пространства с более глубокой степенью интеграции. Уже сегодня наблюдается заметное усиление кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг. Азербайджан, обладая значительным экономическим потенциалом и выгодным географическим положением, выступает одним из ключевых драйверов этих процессов.

Рост товарооборота между странами ОТГ является прямым подтверждением эффективности предпринимаемых шагов. Увеличение взаимных поставок товаров, расширение инвестиционного сотрудничества и активизация деловых контактов свидетельствуют о высоком уровне доверия между партнерами. С 1995 года общий объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами ОТГ приблизился к 40 млрд долларов США, что отражает долгосрочный характер экономических связей. Создание Тюркского инвестиционного фонда с капиталом 600 млн долларов, а также формирование двусторонних инвестиционных фондов с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном демонстрируют переход от декларативного сотрудничества к практическим инструментам финансирования совместных проектов.

Важнейшим направлением взаимодействия остается развитие транспортно-логистической инфраструктуры. В условиях глобальной перестройки торговых маршрутов, вызванной геополитическими кризисами, санкционным давлением и изменением баланса сил, страны ОТГ делают ставку на формирование собственной транспортной архитектуры. Центральным элементом этой стратегии становится Средний коридор - маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и Европу в обход традиционных северных и южных направлений.

Значение Среднего коридора трудно переоценить. Он постепенно трансформируется из альтернативного маршрута в самостоятельную ось евразийской логистики. Рост грузопотока с 4,5 млн тонн в 2024 году до более чем 5 млн тонн в 2025 году демонстрирует устойчивый спрос на данный маршрут со стороны международных перевозчиков. Более того, аналитические прогнозы указывают на дальнейшее увеличение объемов транспортировки, что свидетельствует о формировании долгосрочного структурного тренда. Это означает, что Средний коридор становится не временным решением, а ключевым элементом новой глобальной логистической системы.

В этой системе особая роль принадлежит Азербайджану. Географическое положение нашей страны, соединяющее Каспийский регион с Южным Кавказом и далее с Европой, превращает ее в незаменимое звено всей транспортной цепочки. Развитая инфраструктура, включая Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс и современные логистические центры, значительно повышает пропускную способность маршрута. Не случайно представители стран-участниц подчеркивают, что без Азербайджана полноценное функционирование Среднего коридора невозможно.

Кроме того, Азербайджан активно инвестирует в модернизацию транспортной инфраструктуры, цифровизацию логистических процессов и упрощение таможенных процедур. Эти меры направлены на сокращение времени доставки грузов и снижение транспортных издержек, что делает маршрут еще более привлекательным для международного бизнеса. В долгосрочной перспективе это способствует укреплению конкурентоспособности всего тюркского экономического пространства.

Наряду с развитием сотрудничества в рамках ОТГ Азербайджан демонстрирует высокую степень гибкости своей внешнеэкономической стратегии. Страна активно развивает торгово-экономические связи с Европейским союзом, а также осваивает рынки Ближнего Востока и Африки. Такая диверсификация позволяет снижать зависимость от отдельных направлений, эффективно реагировать на глобальные вызовы и использовать новые возможности для экономического роста.

Особое значение имеет энергетическое сотрудничество с европейскими странами, где Азербайджан выступает надежным поставщиком энергоресурсов. Одновременно расширяются поставки ненефтяной продукции, что соответствует стратегии диверсификации экономики. Выход на рынки Ближнего Востока и Африки открывает дополнительные перспективы для экспорта и инвестиционной деятельности, усиливая позиции страны как регионального экономического центра.

Таким образом, динамичный рост товарооборота со странами ОТГ, развитие институциональных механизмов сотрудничества и активное участие в формировании новой транспортной архитектуры Евразии формируют прочную основу для дальнейшего укрепления интеграции. Проведение III заседания руководителей органов по конкуренции и Форума по конкуренции в Шуше стало важным этапом в этом процессе, подчеркнув как экономический потенциал тюркского пространства, так и стратегическую роль Азербайджана в формировании новой модели регионального и глобального экономического взаимодействия.

В перспективе можно ожидать дальнейшего углубления экономических связей между странами ОТГ, расширения совместных инвестиционных проектов и усиления координации экономической политики. Это позволит не только укрепить позиции стран-участниц на мировой арене, но и создать устойчивую модель развития, основанную на взаимной выгоде, доверии и стратегическом партнерстве.