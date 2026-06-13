Самолет рейса Баку-Нахчыван AZAL вернулся в Баку из-за грозовой погоды

Самолёт авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-295 Баку-Нахчыван, вернулся в Баку из-за грозовой погоды.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Воздушное судно успешно совершило посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:09.

"Отметим, что рейс J2-295 Баку-Нахчыван также был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажирам будет предоставлена ​​подробная информация о возможных изменениях.

Для сведения сообщаем, что в последние дни наблюдаемая в Нахчыване нестабильная погодная ситуация затруднила выполнение рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в соответствии с запланированным графиком, что привело к определённым изменениям в расписании полётов. Из-за географического расположения Нахчывана и горного рельефа ветер, ограниченная видимость и быстро меняющиеся метеорологические условия в некоторых случаях оказывают непосредственное влияние на выполнение полётов. Поэтому оперативные решения принимаются с учетом погодных условий для обеспечения безопасного выполнения полетов", - говорится в сообщении.