Китайские спецслужбы предупредили о "шпионских черепахах"

Министерство госбезопасности КНР предупредило, что иностранные разведслужбы используют новые виды устройств для сбора чувствительных морских данных Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, среди этих устройств указываются океанические буи с акустическими датчиками, волновые глайдеры, судовое электронное оборудование, которое якобы продвигают под видом морских сервисов.



В одном из случаев в море были обнаружены живые морские животные, оснащенные датчиками и превратившиеся в "шпионских черепах и рыб". Они собирали конфиденциальные данные о морской среде и передавали их за границу через спутник в режиме реального времени.

В ведомстве заявили, что утечка такой информации угрожает территориальной, военной и экономической безопасности страны, и призвали граждан сообщать о подозрительных устройствах.