Трамп анонсировал новое соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, новая договоренность кардинально отличается от ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Глава Белого дома подчеркнул, что новое соглашение исключает возможность получения Тегераном ядерного оружия.

Кроме того, Трамп заявил, что после подписания документа Ормузский пролив будет открыт для всех.

Дополнительных подробностей о содержании будущего соглашения президент США не привел.