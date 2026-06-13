https://news.day.az/world/1841134.html В Иране допустили подписание меморандума с США в ближайшие дни Министр иностранных дел Ирана Ирана Аббас Арагчи допустил, что меморандум об урегулировании конфликта с США может быть подписан в ближайшие дни в цифровом формате, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Как только завершатся последние этапы переговоров, соглашение будет подписано и об этом будет объявлено.
В Иране допустили подписание меморандума с США в ближайшие дни
Министр иностранных дел Ирана Ирана Аббас Арагчи допустил, что меморандум об урегулировании конфликта с США может быть подписан в ближайшие дни в цифровом формате, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как только завершатся последние этапы переговоров, соглашение будет подписано и об этом будет объявлено. На первом этапе подписание произойдет дистанционно в цифровом формате. Это может произойти в ближайшие несколько дней", - сказал он в эфире государственного телевидения.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту.
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