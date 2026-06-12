Соглашение с США как никогда близко к подписанию

Исламабадский меморандум о взаимопонимании как никогда близок к окончательному согласованию.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в социальной сети X.

Министр призвал средства массовой информации воздержаться от спекуляций до утверждения окончательного соглашения.

Аббас Арагчи отметил, что все детали будут доведены до сведения общественности в надлежащее время.