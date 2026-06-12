https://news.day.az/world/1841099.html Соглашение с США как никогда близко к подписанию - Арагчи Исламабадский меморандум о взаимопонимании как никогда близок к окончательному согласованию. Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в социальной сети X. Министр призвал средства массовой информации воздержаться от спекуляций до утверждения окончательного соглашения.
Соглашение с США как никогда близко к подписанию - Арагчи
Исламабадский меморандум о взаимопонимании как никогда близок к окончательному согласованию.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал на своей странице в социальной сети X.
Министр призвал средства массовой информации воздержаться от спекуляций до утверждения окончательного соглашения.
Аббас Арагчи отметил, что все детали будут доведены до сведения общественности в надлежащее время.
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