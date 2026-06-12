https://news.day.az/world/1841127.html ЦИК Армении подвел итоги пересчета голосов на 637 избирательных участках ЦИК Армении подвел итоги пересчета голосов на 637 избирательных участках - около 30% от их общего числа. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, больше всего голосов после проверки получила партия "Гражданский договор" - результат партии вырос на 1 148 голосов.
ЦИК Армении подвел итоги пересчета голосов на 637 избирательных участках
ЦИК Армении подвел итоги пересчета голосов на 637 избирательных участках - около 30% от их общего числа.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, больше всего голосов после проверки получила партия "Гражданский договор" - результат партии вырос на 1 148 голосов. Также увеличились показатели партий "Сильная Армения", "Процветающая Армения" и блока "Армения".
Количество недействительных бюллетеней сократилось на 859.
Несмотря на дополнительные 147 голосов, "Процветающая Армения" пока не проходит в парламент, так как ранее потеряла 213 голосов на трех участках, результаты которых были аннулированы.
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