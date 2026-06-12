ЦИК Армении подвел итоги пересчета голосов на 637 избирательных участках - около 30% от их общего числа.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, больше всего голосов после проверки получила партия "Гражданский договор" - результат партии вырос на 1 148 голосов. Также увеличились показатели партий "Сильная Армения", "Процветающая Армения" и блока "Армения".

Количество недействительных бюллетеней сократилось на 859.

Несмотря на дополнительные 147 голосов, "Процветающая Армения" пока не проходит в парламент, так как ранее потеряла 213 голосов на трех участках, результаты которых были аннулированы.