Виктор Орбан вновь избран председателем партии «ФИДЕС»

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на венгерские СМИ, на 32-м съезде партии в ходе тайного голосования Орбан получил поддержку подавляющего большинства делегатов - за его кандидатуру было отдано 729 из 737 действительных голосов. Еще восемь участников голосования воздержались.

Орбан возглавлял "ФИДЕС" с 1993 по 2000 год, а затем вновь занял пост председателя партии в 2003 году.