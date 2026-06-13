https://news.day.az/world/1841294.html Виктор Орбан вновь избран председателем партии «ФИДЕС» Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Как сообщает Day.Az со ссылкой на венгерские СМИ, на 32-м съезде партии в ходе тайного голосования Орбан получил поддержку подавляющего большинства делегатов - за его кандидатуру было отдано 729 из 737 действительных голосов.
Виктор Орбан вновь избран председателем партии «ФИДЕС»
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переизбран председателем партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на венгерские СМИ, на 32-м съезде партии в ходе тайного голосования Орбан получил поддержку подавляющего большинства делегатов - за его кандидатуру было отдано 729 из 737 действительных голосов. Еще восемь участников голосования воздержались.
Орбан возглавлял "ФИДЕС" с 1993 по 2000 год, а затем вновь занял пост председателя партии в 2003 году.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре