Канада стартует на домашнем чемпионате мира матчем против Боснии и Герцеговины

Сборная Канады по футболу сегодня проведет свой первый матч на чемпионате мира 2026 года. Один из хозяев турнира в стартовом туре группы B встретится со сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра пройдет на стадионе в Торонто и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Этот матч станет для канадской сборной первым на чемпионатах мира, сыгранным перед своими болельщиками.

Команда под руководством Джесси Марша постарается одержать первую победу в истории своих выступлений на мундиалях. Ранее Канада принимала участие в чемпионатах мира 1986 и 2022 годов, однако проиграла все шесть проведенных встреч. Одной из главных надежд хозяев является лучший бомбардир сборной Джонатан Дэвид. При этом Альфонсо Дэвис, который еще не полностью восстановился после травмы, пропустит стартовый матч.

Сборная Боснии и Герцеговины вернулась на чемпионат мира спустя 12 лет. Команда Сергея Барбареза завоевала путевку на мундиаль, обыграв в стыковых матчах по пенальти сборные Уэльса и Италии. Опытный форвард Эдин Джеко, восстановившийся после травмы плеча, сможет помочь своей команде в игре против Канады.

Напомним, что помимо Канады и Боснии и Герцеговины в группе B выступают сборные Швейцарии и Катара.