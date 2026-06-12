Таможенные поступления в Азербайджане снизились в 2025 году

В 2025 году по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в государственный бюджет поступило 6 369,9 миллиона манатов. Этот показатель на 230,1 миллиона манатов или 3,5% ниже утвержденного прогноза, и на 278,8 миллиона манатов или 4,2% по сравнению с исполнением 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2025 год".

В документе отмечается, что основными факторами снижения поступлений по линии ГТК стали отставание фактического объема импорта от прогнозных показателей, а также сокращение облагаемого НДС импорта.

Согласно информации, в 2025 году (за исключением немонетарного золота) объем импорта составил 18 115,0 миллионов долларов США, что на 306,2 миллиона долларов или 1,7% меньше прогноза.

В то же время доля таможенных платежей в объеме импорта снизилась до 20,7%, что означает уменьшение на 0,9 и 1,3 процентных пункта по сравнению с 2023 и 2024 годами соответственно.

В отчете отмечается, что сокращение облагаемого НДС импорта на 333,5 миллиона долларов или 2,5% также негативно повлияло на общий объем доходов по ГТК.