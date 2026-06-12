https://news.day.az/politics/1840979.html Азербайджан откроет посольство в Португалии Азербайджан учредит свое посольство в Португалии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. После обсуждений парламент принял в первом чтении законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (город Лиссабон)".
Азербайджан откроет посольство в Португалии
Азербайджан учредит свое посольство в Португалии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
После обсуждений парламент принял в первом чтении законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (город Лиссабон)".
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