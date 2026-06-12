https://news.day.az/politics/1840979.html

Азербайджан откроет посольство в Португалии

Азербайджан учредит свое посольство в Португалии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. После обсуждений парламент принял в первом чтении законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (город Лиссабон)".