Страны ОТГ усиливают экономическую интеграцию

В январе - апреле 2026 года торговый оборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) достиг 2,1 миллиарда долларов США.

По данным Государственного таможенного комитета, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 295,6 миллиона долларов или на 12,3 процента, передает Day.Az.

В отчетный период торговля со странами ОТГ составила 12,07 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Крупнейшим торговым партнером вновь стала Турция. В первые четыре месяца азербайджано-турецкий торговый оборот снизился на 5,2 процента, до 1,848 миллиарда долларов. Торговый оборот с Кыргызстаном вырос в 1,9 раза, до 19,5 миллиона долларов. Торговый оборот с Казахстаном снизился на 57 процентов и составил 114,2 миллиона долларов, а с Узбекистаном - на 30,1 процента, составив 51,2 миллиона долларов.

Долгосрочная динамика показывает, что экономическая интеграция в тюркском мире усиливается. Так, в 2025 году общий торговый оборот Азербайджана со странами ОТГ составил 7,264 миллиарда долларов, что по сравнению с 2024 годом больше на 371,1 миллиона долларов или на 5,4 процента. В тот период доля стран ОТГ в общей торговле Азербайджана выросла до 14,5 процента.

В 2025 году торговый оборот Азербайджана с Турцией составил 5,721 миллиарда долларов, с Казахстаном - 670,6 миллиона долларов, с Узбекистаном - 795,2 миллиона долларов, а с Кыргызстаном - 77,2 миллиона долларов.

Одним из новых направлений экономической интеграции между тюркскими государствами является сотрудничество в области политики конкуренции.

13 июня в Шуше с участием руководителей ведомств по конкуренции стран-членов Организации тюркских государств состоялся Форум по конкуренции. В мероприятии, организованном Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана, приняли участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

Выступившие на форуме официальные лица подчеркнули важность углубления экономической интеграции между государствами-членами, согласования политики конкуренции и расширения институционального сотрудничества.

В ходе панельных дискуссий обсуждались вопросы усиления координации между ведомствами по конкуренции, формирования единого экономического пространства и обеспечения более эффективной деятельности рынков.

Кроме того, важным этапом с точки зрения расширения экономического сотрудничества является вторая встреча глав правительств и вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств, состоявшаяся 2 апреля этого года в Баку. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, в качестве основных приоритетов были определены увеличение объемов торговли между государствами-членами и наблюдателями, устранение нетарифных барьеров, расширение инвестиционного сотрудничества и улучшение бизнес-среды.

В документе особое внимание было уделено энергетической безопасности, проектам зеленой энергии, критическим минералам, цифровой трансформации, искусственному интеллекту, транспортным коридорам и промышленному сотрудничеству.

Страны ОТГ также заявили, что поддерживают развитие Транскаспийского международного транспортного коридора и привержены повышению потенциала Срединного коридора.

Выступая на бакинской встрече, премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил, что экономическое сотрудничество в рамках ОТГ демонстрирует положительную динамику. По его словам, в прошлом году торговый оборот Азербайджана со странами ОТГ вырос более чем на 5 процентов, а общий объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в государства-члены, достиг 21 миллиарда долларов США.

Премьер-министр отметил, что геостратегическое положение тюркских государств и их расположение на транспортных маршрутах, соединяющих Европу и Азию, создают важные возможности для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в своем выступлении сообщил, что Тюркский инвестиционный фонд в ближайшее время начнет финансовую деятельность.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил создать Постоянный совет Организации тюркских государств по экономическому партнерству. Он также подчеркнул важность формирования Промышленного союза тюркских государств и разработки программы сотрудничества по стратегическим минералам.

Как сказал в интервью Trend генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, Азербайджан играет важную роль внутри организации. По его словам, приверженность Президента Ильхама Алиева идее тюркского единства создает прочную основу для будущего развития ОТГ.

Генсек отметил, что Азербайджан благодаря реализуемым им в энергетической и транспортной сферах крупномасштабным проектам превратился в один из основных центров, связывающих тюркские государства и более широкую географию.

По словам Омуралиева, тот факт, что страны ОТГ занимают третье место в мире по запасам энергоресурсов, еще больше повышает стратегическую значимость организации. Он привел в качестве успешных примеров сотрудничества взаимодействие в сфере зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также проект Коридора зеленой энергии, который пройдет через Черное море.

По словам генсека, в настоящее время Средний коридор является одним из основных приоритетных направлений ОТГ.

Он отметил, что в 2025 году объем грузов, перевезенных по Среднему коридору, достиг 4,7 миллиона тонн, и ожидается, что этот показатель к 2027 году вырастет до 10 миллионов тонн.

Страны ОТГ ускоряют цифровизацию в сфере таможни и логистики. В этом контексте внедрение систем eTIR, eCMR и ePermit служит ускорению грузоперевозок и упрощению транзитных процедур.

По мнению специалистов, несмотря на изменения по статистическим показателям, наблюдаемые в отдельные периоды, расширение в последние годы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и цифровой экономики на пространстве ОТГ показывает, что потенциал экономической интеграции организации растет.

Либерализация торговли, начало деятельности Тюркского инвестиционного фонда, развитие Среднего коридора, проекты зеленой энергии и цифровой экономики могут дать дополнительный импульс еще большему углублению экономических связей между странами ОТГ в ближайшие годы.