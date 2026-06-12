Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

Иран после обмена ударами с США объявил о полном закрытии Ормузского пролива даже для судов, ранее получивших разрешение на проход. Об этом говорится в сообщении управления по делам Персидского залива (PSGA) Исламской Республики на официальной странице в соцсети X.

"Те суда, у которых уже есть разрешения на проход, просим набраться терпения и ждать дальнейших уведомлений от PSGA", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Иране раскрыли детали меморандума о взаимопонимании с США.