https://news.day.az/world/1841062.html Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива Иран после обмена ударами с США объявил о полном закрытии Ормузского пролива даже для судов, ранее получивших разрешение на проход. Об этом говорится в сообщении управления по делам Персидского залива (PSGA) Исламской Республики на официальной странице в соцсети X.
Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива
Иран после обмена ударами с США объявил о полном закрытии Ормузского пролива даже для судов, ранее получивших разрешение на проход. Об этом говорится в сообщении управления по делам Персидского залива (PSGA) Исламской Республики на официальной странице в соцсети X.
"Те суда, у которых уже есть разрешения на проход, просим набраться терпения и ждать дальнейших уведомлений от PSGA", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы сообщали, что в Иране раскрыли детали меморандума о взаимопонимании с США.
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