В Иране раскрыли детали меморандума о взаимопонимании с США

В Иране раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США.

Как передает Day.Az, детали меморандума опубликовали иранские СМИ.

Меморандум включает в себя:

- Полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

- Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета;

- Полное снятие морской блокады в течение 30 дней;

- Вывод американских войск из близлежащих к Ирану территорий;

- Возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней;

- Приостановление санкций и полный доступ Ирана к замороженным активам;

- Предоставление Тегерану помощи в размере $300 млрд со стороны США и их союзников;

- Начало 60-дневных переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене американских санкций, а также резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии;

- Подтверждение приверженности Ираном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);

- США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и отказываются от ввода новых санкций;

- В течение 60-дневных переговоров США обязуются разблокировать $24 млрд заблокированных финансовых активов. При этом половина данной суммы должна быть предоставлена Тегерану до начала переговоров;

- Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;

- Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;

- Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных урана и самого обогащения, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.