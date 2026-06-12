В Иране раскрыли детали меморандума о взаимопонимании с США
В Иране раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США.
Как передает Day.Az, детали меморандума опубликовали иранские СМИ.
Меморандум включает в себя:
- Полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;
- Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета;
- Полное снятие морской блокады в течение 30 дней;
- Вывод американских войск из близлежащих к Ирану территорий;
- Возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней;
- Приостановление санкций и полный доступ Ирана к замороженным активам;
- Предоставление Тегерану помощи в размере $300 млрд со стороны США и их союзников;
- Начало 60-дневных переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене американских санкций, а также резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии;
- Подтверждение приверженности Ираном Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);
- США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и отказываются от ввода новых санкций;
- В течение 60-дневных переговоров США обязуются разблокировать $24 млрд заблокированных финансовых активов. При этом половина данной суммы должна быть предоставлена Тегерану до начала переговоров;
- Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;
- Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;
- Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных урана и самого обогащения, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.
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