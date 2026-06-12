https://news.day.az/world/1841118.html Вид из иллюминатора самолета на извержение вулкана - ВИДЕО Вид из иллюминатора самолета на продолжающееся уже несколько недель извержение вулкана Титан-Ридж в море Бисмарка близ Папуа-Новой Гвинеи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Вид из иллюминатора самолета на извержение вулкана - ВИДЕО
Вид из иллюминатора самолета на продолжающееся уже несколько недель извержение вулкана Титан-Ридж в море Бисмарка близ Папуа-Новой Гвинеи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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