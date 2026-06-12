Вид из иллюминатора самолета на извержение вулкана

Вид из иллюминатора самолета на продолжающееся уже несколько недель извержение вулкана Титан-Ридж в море Бисмарка близ Папуа-Новой Гвинеи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Представляем вашему вниманию данное видео: