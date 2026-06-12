https://news.day.az/world/1840973.html

Вот как бы выглядело небо, если Луну заменить на планеты - ВИДЕО

В сети распространились кадры, где демонстрируется, как бы выглядело наше небо, если Луну заменить на планеты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео: