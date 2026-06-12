Вот как бы выглядело небо, если Луну заменить на планеты

В сети распространились кадры, где демонстрируется, как бы выглядело наше небо, если Луну заменить на планеты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: