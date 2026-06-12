Крупный пожар в Калифорнии

В Трэйси, штат Калифорния, США, крупный пожар уничтожил распределительный центр "Medline Industries", одного из крупнейших поставщиков медицинских товаров для больниц и медицинских учреждений в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры: