https://news.day.az/world/1841034.html Крупный пожар в Калифорнии - ВИДЕО В Трэйси, штат Калифорния, США, крупный пожар уничтожил распределительный центр "Medline Industries", одного из крупнейших поставщиков медицинских товаров для больниц и медицинских учреждений в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Крупный пожар в Калифорнии - ВИДЕО
В Трэйси, штат Калифорния, США, крупный пожар уничтожил распределительный центр "Medline Industries", одного из крупнейших поставщиков медицинских товаров для больниц и медицинских учреждений в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре