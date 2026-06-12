Товарооборот Азербайджана и Грузии резко вырос

В январе-апреле текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 385,5 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета.

По данным ведомства, это на 112,6 млн долларов США, или на 41,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Грузией составил 2,22% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла 6-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществляет наибольший объем торговых операций.

За январь-апрель текущего года экспорт азербайджанской продукции в Грузию составил 340,3 млн долларов США, что на 105,3 млн долларов США (или примерно 44,8%) больше, чем годом ранее.

Основной рост экспорта связан с увеличением поставок ненефтяной продукции. Если за первые четыре месяца прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано ненефтяных товаров на сумму 105,8 млн долларов, то в этом году показатель вырос до 175,9 млн долларов США. Таким образом, рост составил 70,1 млн долларов, или 66,3%.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из Грузии товаров на сумму 45,3 млн долларов США, что на 7,3 млн долларов (или 19,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.