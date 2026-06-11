https://news.day.az/sport/1840813.html Состоится чемпионат Азербайджана по легкой атлетике 12-13 июня состоится чемпионат Азербайджана по легкой атлетике. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования организуются совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана. Начало стартов запланировано на 16:00.
Состоится чемпионат Азербайджана по легкой атлетике
12-13 июня состоится чемпионат Азербайджана по легкой атлетике.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования организуются совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.
Начало стартов запланировано на 16:00.
Национальное первенство пройдет на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, а также на базе метательных видов спорта Федерации легкой атлетики.
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