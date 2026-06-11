12-13 июня состоится чемпионат Азербайджана по легкой атлетике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования организуются совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Начало стартов запланировано на 16:00.

Национальное первенство пройдет на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, а также на базе метательных видов спорта Федерации легкой атлетики.