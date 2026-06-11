США подтвердили удар по танкеру в Оманском заливе

Вооруженные силы США подтвердили нанесение удара по нефтяному танкеру в Оманском заливе в рамках операции по обеспечению соблюдения морской блокады.

Как передает Day.Az, в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что инцидент произошел в 23:20 по восточному времени. Целью стал танкер M/T Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, который, по утверждению американской стороны, пытался транспортировать иранскую нефть в нарушение действующих ограничений.

В заявлении отмечается, что после того как экипаж судна проигнорировал требования военных, по машинному отделению танкера были нанесены удары ракетами Hellfire.

По данным CENTCOM, это уже третий коммерческий танкер, выведенный из строя американскими силами на текущей неделе. Ранее аналогичные меры были применены к судам M/T Marivex и M/T Settebello.

С начала операции 13 апреля, по утверждению американской стороны, выведены из строя девять судов, отказавшихся выполнять требования, перенаправлены 135 коммерческих судов и разрешен проход 42 судам, задействованным в гуманитарных перевозках.