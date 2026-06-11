Дорожная полиция обратилась к водителям

Технически устаревшие транспортные средства представляют серьёзную опасность на дорогах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции водителям.

"Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 10 июня около 09:00 на 8-м километре автодороги Муганлы-Исмаиллы, в результате которого опрокинулся грузовой автомобиль марки Mitsubishi 1994 года выпуска с государственным регистрационным номером 10 VL 923, еще раз показало, что эксплуатация транспортных средств, не отвечающих требованиям технической безопасности, является серьезным источником опасности на дорогах.

Следует учитывать, что с каждым годом эксплуатация таких автомобилей становится всё более затруднительной. Во многих случаях производство запасных частей для снятых с производства моделей уже прекращено, что делает невозможным поддержание транспортного средства в исправном техническом состоянии. Это напрямую негативно влияет как на надёжность автомобиля, так и на безопасность дорожного движения", - говорится в обращении.

Отмечается, что особенно опасны технические неисправности на дорогах с горным и сложным рельефом.

"Иными словами, если в обычных дорожных условиях одна и та же неисправность может привести к менее серьёзным последствиям, то на дорогах с крутыми подъёмами, спусками или резкими поворотами она способна стать причиной гораздо более тяжелых аварий. Необходимо помнить, что эксплуатация транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям безопасности, представляет реальную угрозу как для водителей и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует владельцам транспортных средств ответственно относиться к техническому состоянию своих автомобилей, своевременно устранять выявленные неисправности и не выезжать на дороги на транспортных средствах, представляющих угрозу безопасности", - говорится в обращении.