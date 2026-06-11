В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

В связи с ожидаемой ветреной погодой 12-13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также 12-16 июня в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Товузе, Гяндже, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Гедабейе, Гёйгёле, Гахе, Балакене, Самухе, Шеки, Загатале, Кяльбаджаре, Лачыне, Нефтчале, Гобустане, Хызы, Гусаре, Нахчыванской Автономной Республике, Дашкесане, Горанбое, Нафталане и Шамкире ожидается северо-западный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует критериям жёлтого уровня погодной опасности.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az