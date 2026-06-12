Дорожная полиция обратилась к выпускникам и их родителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к выпускникам, родителям и педагогам в связи с "Последним звонком".

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Уважаемые учителя, родители и ученики!

Поздравляем всех участников мероприятий "Последнего звонка", которые пройдут во всех городах и районах республики, и желаем выпускникам успехов на новом жизненном этапе.

К сожалению, анализ прошлых лет показывает, что в некоторых случаях выпускники и подростки в день "Последнего звонка" пытаются управлять транспортными средствами, принадлежащими родителям, родственникам или другим лицам, либо им предоставляется такая возможность. Подобная безответственность нередко приводит к тяжелым ДТП, человеческим жертвам и другим трагическим последствиям.

Напоминаем, что управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также передача автомобиля лицу, не имеющему права управления, недопустимы. Такие действия не только нарушают законодательство, но и создают серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Также сообщаем, что для управления электросамокатами установлен минимальный возраст, предусмотренный законодательством, а для управления мопедами и мотоциклами требуется соответствующее водительское удостоверение. Использование этих транспортных средств с нарушением закона, а также для опасных или демонстративных маневров может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Обращаемся к родителям с призывом усилить контроль за своими детьми и своевременно предотвращать действия, которые могут поставить под угрозу их жизнь и здоровье. Следует помнить, что невнимательность или халатность могут привести к тяжелым последствиям, о которых впоследствии придется сожалеть.

Кроме того, физическим и юридическим лицам, занимающимся прокатом автомобилей, рекомендуется строго соблюдать требования законодательства и не передавать транспортные средства лицам, не имеющим права управления.

Главное управление Государственной дорожной полиции сообщает, что в связи с проведением мероприятий "Последнего звонка" служба будет работать в усиленном режиме. В районах расположения школ, местах массового скопления выпускников и на участках с интенсивным движением будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения и проведены профилактические мероприятия.

Участников дорожного движения просят соблюдать законные требования сотрудников полиции, не создавать препятствий для организации движения и с пониманием относиться к мерам безопасности.

Дорогие выпускники!

"Последний звонок" - один из самых запоминающихся дней в вашей жизни. Чтобы радость этого дня не обернулась трагедией, важно проявлять ответственность и осторожность. Вступайте в новый этап жизни безопасно, не подвергая риску ни себя, ни окружающих.

Еще раз поздравляем всех выпускников, желаем им крепкого здоровья, безопасного будущего и успехов на новом жизненном пути".