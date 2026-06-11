Раскрывая музыкой тайный смысл поэтического слова - вечер в Баку

В Национальном музее искусств Азербайджана прошел музыкально-поэтический вечер. Программа концерта была представлена выступлениями профессорско-преподавательского состава Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Мероприятие объединило ценителей классического искусства и стало заметным событием в культурной жизни столицы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа вечера гармонично объединила классическую музыку и поэзию. В концерте выступили народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмайлова, заслуженные артистки Эльнара Кеберлинская и Тохфа Бабаева, а также член Союза писателей Азербайджана, поэт и публицист Айтекин Мехмангызы.

В ярком и вдохновенном исполнении известных мастеров искусства музыкальные и поэтические произведения обрели особую выразительность и эмоциональную глубину. Концертная программа прошла с большим успехом, вызвав живой интерес и высокую оценку со стороны знатоков музыкального и поэтического искусства. Каждый из артистов привнес в программу собственное творческое видение, особое настроение и неповторимые исполнительские краски.

Программа вечера позволила зрителям почувствовать живое дыхание классического искусства, погрузиться в мир поэтических чувств и по-новому услышать знакомые художественные произведения. Вечер прошёл в камерной атмосфере, а публика с большим вниманием следила за выступлениями и сопровождала номера искренними аплодисментами. Концерт оставил у зрителей ощущение внутренней наполненности и вдохновения.

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