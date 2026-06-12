Названы способы улучшить интернет дома

Постоянные перезагрузки роутера не помогут решить серьезные проблемы с домашним интернетом. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа высмеяли самый частый совет, который дают пользователям при проблемах с домашним интернетом - перезагрузить роутер. По их словам, это может временно решить проблему, но для улучшения скорости интернета нужно следовать другим рекомендациям. Авторы издания назвали способы сделать интернет-соединение стабильнее.

В первую очередь журналисты рекомендовали переместить маршрутизатор в другое место, чтобы избежать "мертвых зон". "Переместите устройство ближе к роутеру, попробуйте другой браузер или приложение", - говорится в заметке. Также специалисты посоветовали проверить, чтобы скорость на всех подключенных к Wi-Fi девайсах была одинаковой.

Полезным способом авторы отчета назвали подключение гаджетов к разным сетям. По их словам, устройства умного дома, телевизоры, роботы-пылесосы и прочие гаджеты, которым не нужна быстрая скорость интернета, лучше связать с сетью, работающей на частоте 2,4 гигагерца. Смартфоны и ноутбуки лучше настроить на более быструю частоту 5 гигагерц. Также можно попробовать обновить прошивку роутера. В материале говорится, что если все описанные способы не помогли, то имеет смысл задуматься о покупке нового маршрутизатора.