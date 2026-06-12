В Москве появились настоящие «пухососы»

В Москве на улицах начали использовать специальные электровакуумные установки для уборки тополиного пуха.

Как сообщает Day.Az, новые машины представляют собой передвижные вакуумные устройства, которые собирают пух с дорожного покрытия и тротуаров, снижая его распространение в воздухе.

Ранее в интернете появлялись шутки и изображения "пухососов", созданные с помощью нейросетей и 3D-визуализации, однако теперь подобная техника действительно используется в городской уборке.