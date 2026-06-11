Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Россельхознадзоре.

Решение связано с систематическими выявлениями карантинных объектов, заявляет ведомство.

Отмечается, что служба с мая с.г. поэтапно ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок.

"Тем не менее обнаруживаются карантинные объекты. В июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком, поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, заявили в структуре", - отметили в ведомстве.