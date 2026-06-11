https://news.day.az/world/1840792.html Президент Турции поздравил Никола Пашиняна Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Как сообщает Day.Az, в своем обращении турецкий лидер пожелал Пашиняну здоровья и благополучия, а Армении - мира, процветания и счастья.
Президент Турции поздравил Никола Пашиняна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Как сообщает Day.Az, в своем обращении турецкий лидер пожелал Пашиняну здоровья и благополучия, а Армении - мира, процветания и счастья.
"Я полностью убежден, что ваше стратегическое видение установления долгосрочного мира и стабильности в регионе и обеспечения необходимого сотрудничества в этом направлении будет успешно реализовано", - заявил президент Турции.
Он также выразил поддержку усилиям, направленным на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.
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