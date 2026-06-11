Президент Турции поздравил Никола Пашиняна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Как сообщает Day.Az, в своем обращении турецкий лидер пожелал Пашиняну здоровья и благополучия, а Армении - мира, процветания и счастья.

"Я полностью убежден, что ваше стратегическое видение установления долгосрочного мира и стабильности в регионе и обеспечения необходимого сотрудничества в этом направлении будет успешно реализовано", - заявил президент Турции.

Он также выразил поддержку усилиям, направленным на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.