«Бьющееся сердце» азербайджанского футбола - Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Стадион, расположенный в городе Баку по адресу: улица Фатали хана Хойского, 98A, является одной из крупнейших и исторических спортивных арен нашей страны. Сданный в пользование в 1951 году этот объект с того времени играет исключительную роль в развитии спорта в Азербайджане, в частности футбола.

Стадион действовал под разными названиями до 1993 года, когда после кончины всемирно известного азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова, получил его имя. Примечательно, что это единственная в мире футбольная арена, названная в честь судьи.

Этот стадион на протяжении вот уже десятилетий играет роль "бьющегося сердца" азербайджанского футбола. Пережитые здесь эмоции и одержанные исторические победы превратили его не только в спортивный объект, но и в очаг культуры.

Гигантский спортивный комплекс общей площадью 10,5 гектара сегодня служит интересам как профессиональных спортсменов, так и жителей и гостей столицы Азербайджана. Внутри комплекса имеются универсальный зал на 200 зрительских мест, фитнес-зал, конференц-зал, футбольный стадион вместимостью 31 200 зрителей и мини-футбольная площадка.

Сколько бы лет ни прошло, какие бы новые и более современные арены ни строились, историческая и духовная ценность этого стадиона сохранится навсегда. Ведь это символ уважения к нашему прошлому и веры в будущие великие победы.