В Азербайджане ожидаются грозы и град

В районах Азербайджана с 12 по 17 июня ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В некоторых горных и предгорных районах дожди могут усилиться.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется увеличение водности рек, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az