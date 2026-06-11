https://news.day.az/society/1840740.html В Азербайджане ожидаются грозы и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В районах Азербайджана с 12 по 17 июня ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В некоторых горных и предгорных районах дожди могут усилиться.
В Азербайджане ожидаются грозы и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В районах Азербайджана с 12 по 17 июня ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. В некоторых горных и предгорных районах дожди могут усилиться.
В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется увеличение водности рек, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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