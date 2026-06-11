В Мехико проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу

Проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Day.Az, мероприятие организовано в столице Мексики - Мехико, на знаменитом стадионе "Ацтека", где состоится первый матч мундиаля.

В художественной части церемонии открытия выступят всемирно известная певица Шакира, а также такие музыканты, как Дэвид Гетта, EJAE, Меган Джовон Рут Пит и Андреа Бочелли.

Поскольку чемпионат мира совместно принимают США, Канада и Мексика, ФИФА планирует провести церемонии открытия перед первыми матчами и в двух других странах.

Чемпионат мира по футболу стартует сегодня матчем Мексика-Южно-Африканская Республика. Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В мундиале впервые примут участие 48 команд.