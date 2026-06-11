Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,09 доллара США, или на 1,14 процента, и составила 96,36 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,09 доллара США, или на 1,17 процента, и составила 94,04 доллара США за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,03 доллара США, или на 1,52 процента, достигнув 68,90 доллара США за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,05 доллара США, или на 1,12 процента, и достигла 94,81 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.