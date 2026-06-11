bp подчеркнула важность развития инженерного потенциала в Азербайджане

В Азербайджане сосредоточен высокий технический потенциал, и важной задачей является развитие нового поколения инженеров, способных не только использовать современные технологии, но и формировать их.

Об этом заявила менеджер по трансформации и технологиям bp Марианна Керимова на мероприятии "Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации", организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По ее словам, терминал Сангачал является крупнейшим в мире терминалом по переработке нефти и газа в сегменте компании.

"Для bp трансформация - это то, как мы меняем способ работы, планирования и выполнения работ. Мы относимся к этому очень серьезно", - сказала М.Керимова.

Она отметила, что компания использует технологии сейсмической визуализации, а также технологии бурения, включая интеллектуальные конструкции скважин и системы управления бурением в реальном времени, что позволяет более эффективно разрабатывать месторождения.

"Это помогает нам работать с меньшим количеством скважин и принимать более умные решения", - добавила она.

М.Керимова также сообщила, что около восьми лет назад bp запустила первый офшорный дрон, а сегодня дроны проводят инспекции в замкнутых пространствах за 45 минут, тогда как ранее на это уходили недели.

По ее словам, в компании также используются роботы для работы в опасных зонах и цифровые двойники, охватывающие офшорные платформы.

"Наши инженеры могут проектировать свою работу. Например, если необходимо внести изменения в оборудование на офшоре, это можно сделать удалённо - из офиса в Баку или любой точки мира", - отметила она.

Она подчеркнула, что точность таких решений достигает миллиметрового уровня и положительно влияет на качество принимаемых решений.

При этом, по ее словам, трансформация в bp связана не только с технологиями, но и с развитием людей и человеческого капитала.

"Трансформация - это не только технологии, это люди. Это человеческий капитал и талант, который мы развиваем", - сказала М.Керимова.

Она отметила, что в Азербайджане сосредоточен высокий технический потенциал, и важной задачей является развитие нового поколения инженеров, способных не только использовать современные технологии, но и формировать их.

"Мы уже являемся хорошими партнёрами с Азербайджаном, сотрудничаем во многих сферах, и я считаю, что роль bp в регионе заключается в поддержке следующего этапа экономического роста Азербайджана", - добавила она.