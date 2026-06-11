"Барселона" хочет принять финал ЛЧ в 2029 году

"Барселона" объявила, что клуб подал официальную заявку в УЕФА на право проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году на стадионе "Камп Ноу", сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

"Эта заявка подчеркивает статус Барселоны как города с богатым опытом проведения крупных международных мероприятий, а "Спотифай Камп Ноу" - как стадиона мирового уровня.

Имея долгую историю проведения важнейших матчей международного футбола и проходя масштабную модернизацию, которая закрепит за ним статус одного из самых современных, инновационных и знаковых спортивных сооружений мира, "Спотифай Камп Ноу" обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать идеальной ареной для финала Лиги чемпионов. Стадион исторически признается УЕФА ареной высшей категории и является самым вместительным стадионом Европы.

Теперь клуб и участвующие в проекте учреждения ожидают окончательного решения УЕФА в рамках конкурсного процесса, в котором участвуют несколько претендентов. Объявление места проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2029 года запланировано на последний квартал текущего года", - говорится в заявлении клуба.