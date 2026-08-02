Банки Азербайджана нарастили объем кредитного портфеля

Увеличился кредитный портфель банков Азербайджана.

Как передает Day.Az, согласно данным в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана, на 30 июня текущего года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 3% или на 935,5 миллиона манатов и составил 31,821миллиарда манатов.

Согласно данным банка, структура кредитного портфеля следующая: бизнес-кредиты - 54% (17,179 миллиарда манатов), потребительские кредиты - 31,2% (9,917 миллиарда манатов), ипотечные кредиты - 14,8% (4,724 миллиарда манатов).

"В структуре обязательств банков традиционно преобладает депозитный портфель - 74,6% от совокупных обязательств, или 39,744 миллиарда манатов.

Депозитный портфель на 56,1% (22,315 миллиарда манатов) состоит из депозитов юридических лиц и на 43,9% (17,429 миллиарда манатов) - из депозитов физических лиц (за исключением депозитов физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью)", - говорится информации ЦБА.

Отметим, что на фоне роста объемов кредитования Центральный банк Азербайджана продолжает совершенствовать механизмы защиты заемщиков при получении кредитов.

Напомним, что с 1 октября 2026 года в Азербайджане вступят в силу новые правила, утвержденные Центральным банком, согласно которым граждане смогут добровольно установить самозапрет на дистанционное оформление потребительских кредитов и увеличение кредитного лимита.

Как ранее сообщил в интервью Trend директор Департамента регулирования рыночного поведения ЦБА Тамерлан Алиев, основной целью принятых изменений является более надежная защита интересов и безопасности потребителей при дистанционном кредитовании, более ответственное управление рисками и создание дополнительных упреждающих механизмов защиты в этой сфере.

Представитель ЦБА также рассказал о новых возможностях для потребителей, связанных с изменениями:

"Согласно изменениям, внесенным в 'Правила управления кредитными рисками в банках' и 'Правила управления кредитными рисками в небанковских кредитных организациях', гражданам будет предоставлена возможность добровольно установить запрет на дистанционное оформление потребительского кредита на свое имя или увеличение кредитного лимита. Граждане смогут применить самозапрет в отношении одной или нескольких кредитных организаций (банка или небанковской кредитной организации), а также в отношении всех кредитных организаций по стране. Это, в свою очередь, будет способствовать значительному снижению рисков, возникающих вследствие незаконного использования личных данных".

"Новые правила распространяются только на потребительские кредиты, заключаемые дистанционно, а также на дистанционное увеличение кредитных лимитов по действующим потребительским кредитам: "Указанные правила не применяются в отношении кредитов, оформляемых при личном обращении гражданина в кредитную организацию. То есть граждане, установившие самозапрет на дистанционно выдаваемые потребительские кредиты, смогут воспользоваться потребительскими кредитами, обратившись в кредитные организации лично, без снятия данного запрета", - отметил он.