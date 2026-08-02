На границе испанской Сеуты и Марокко построили пневматический барьер - ВИДЕО

Испанские власти установили на морском участке границы анклава Сеута с Марокко плавучее заграждение длиной около 500 метров. Новая конструкция предназначена для предотвращения незаконного проникновения мигрантов в автономный город по морю, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Барьер разместили в районе пограничного волнореза Тарахаль. По данным представителей гражданской гвардии, монтаж системы начался утром и включал установку пневматической конструкции, выступающей над поверхностью воды и уходящей на глубину около одного метра.

Для дополнительной защиты вдоль заграждения также оборудовали линию закрепленных на морском дне буев. При этом в конструкции предусмотрен специальный проход для патрульных катеров, которые будут контролировать состояние барьера и пресекать попытки его преодоления.