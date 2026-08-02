В Армении начинает работу парламент нового созыва

В Армении 2 августа начинает работу парламент 9-го созыва, сформированный по итогам выборов, прошедших 7 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно данным Центризбиркома республики, правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна получила в парламенте 64 депутатских мандата, блок "Сильная Армения" олигарха Самвела Карапетяна - 29, блок "Армения" ("Айастан") бывшего президента Роберта Кочаряна - 12.

Новый парламент будет состоять из 105 депутатов.

По регламенту до избрания председателя Национального собрания заседание будет вести старейший депутат парламента Князь Гасанов, представляющий езидскую общину. Право выступить с приветственной речью на открытии первой сессии имеют президент Армении Ваагн Хачатурян и Католикос всех армян Гарегин II. Однако, как стало известно, впервые в новейшей истории Армении католикос не приглашен на первое заседание нового парламента.

Одним из важнейших организационных вопросов воскресного заседания станет формирование Счетной комиссии. Она будет избрана депутатами по предложению фракций, при этом в ее составе будут представлены как власть, так и оппозиция - в соответствии с пропорциональным представительством фракций в парламенте. Именно этот орган в дальнейшем будет организовывать и подводить итоги тайных и открытых голосований депутатов. Полномочия Счетной комиссии сохраняются на протяжении всего срока созыва парламента.