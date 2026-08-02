https://news.day.az/world/1851598.html В Армении начинает работу парламент нового созыва В Армении 2 августа начинает работу парламент 9-го созыва, сформированный по итогам выборов, прошедших 7 июня.

В Армении начинает работу парламент нового созыва

В мире, 2 августа 2026 08:25 (UTC +04:00) 810
В Армении начинает работу парламент нового созыва

В Армении 2 августа начинает работу парламент 9-го созыва, сформированный по итогам выборов, прошедших 7 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно данным Центризбиркома республики, правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна получила в парламенте 64 депутатских мандата, блок "Сильная Армения" олигарха Самвела Карапетяна - 29, блок "Армения" ("Айастан") бывшего президента Роберта Кочаряна - 12.

Новый парламент будет состоять из 105 депутатов.

По регламенту до избрания председателя Национального собрания заседание будет вести старейший депутат парламента Князь Гасанов, представляющий езидскую общину. Право выступить с приветственной речью на открытии первой сессии имеют президент Армении Ваагн Хачатурян и Католикос всех армян Гарегин II. Однако, как стало известно, впервые в новейшей истории Армении католикос не приглашен на первое заседание нового парламента.

Одним из важнейших организационных вопросов воскресного заседания станет формирование Счетной комиссии. Она будет избрана депутатами по предложению фракций, при этом в ее составе будут представлены как власть, так и оппозиция - в соответствии с пропорциональным представительством фракций в парламенте. Именно этот орган в дальнейшем будет организовывать и подводить итоги тайных и открытых голосований депутатов. Полномочия Счетной комиссии сохраняются на протяжении всего срока созыва парламента.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АРМЕНИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

США нанесли удар по иранскому острову Кешм 09:14 (UTC+04), В мире 218
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 09:10 (UTC+04), Культура 204
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 09:00 (UTC+04), Спорт 255
Трамп объявил о кадровых перестановках 08:47 (UTC+04), В мире 356
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 08:39 (UTC+04), В мире 396
Азербайджан, США и Армения приступили к технической проработке проекта TRIPP 08:30 (UTC+04), Политика 1 761
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 08:12 (UTC+04), В мире 436
Да успокойтесь вы, наконец, женщина! 08:00 (UTC+04), Политика 2 237
Трамп сделал громкое заявление об Иране 07:46 (UTC+04), В мире 506
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Францию выведут из НАТО? 07:19 (UTC+04), В мире 535
Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению 07:07 (UTC+04), Политика 2 613
День идеально подходит для отдыха - гороскоп на 7 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 589
США ввели санкции против восьми канадских организаций 04:58 (UTC+04), В мире 680
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю 03:45 (UTC+04), Это интересно 554
Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет 02:14 (UTC+04), Медицина 649
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских 01:17 (UTC+04), В мире 863
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 00:45 (UTC+04), Экономика 895
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома 00:21 (UTC+04), В мире 972
Хроника Победы (7.11.2020): Фронт за день до освобождения Шуши - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 998
Рубио отправится во Францию 6 ноября 23:34 (UTC+04), В мире 960
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии 6 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 937
Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 7 111
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 678
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 106
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 985
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 736
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 427
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 665
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 5 775
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 647
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 971
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 2 082
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 4 647
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 1 165
В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО 6 ноября 20:16 (UTC+04), В мире 1 303
Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 742
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 752
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 5 676
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 1 164
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 1 195
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 284
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 759
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 708
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 775
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 4 962
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 892
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 1 186
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 6 ноября 18:24 (UTC+04), Политика 1 141
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 6 ноября 18:18 (UTC+04), В мире 1 102
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 339
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 1 147
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 6 ноября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 104
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 667
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 1 160
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 1 145
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 6 ноября 17:42 (UTC+04), Политика 1 190
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 6 ноября 17:37 (UTC+04), Общество 702
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 6 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 1 229
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 1 161
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 016
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 714
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 189
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 6 ноября 17:03 (UTC+04), Общество 703
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 3 278
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 1 199
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 1 130
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 760
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 706
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 702
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 697
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 5 847
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 6 449
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 1 201
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 174
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 6 ноября 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 726
Частичный блэкаут в европейском городе 6 ноября 16:09 (UTC+04), В мире 1 174
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 200
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 200
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 653
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 186
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 703
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 820
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 6 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 248
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 6 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 251
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 6 ноября 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 236
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 6 ноября 15:24 (UTC+04), Общество 740
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 6 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 208
Хорошая новость в связи с пенсиями 6 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 1 579
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 6 ноября 15:10 (UTC+04), Экономика 1 273
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 6 ноября 15:05 (UTC+04), Экономика 1 750
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 6 ноября 14:59 (UTC+04), Культура 712
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 6 ноября 14:56 (UTC+04), Спорт 666
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 6 ноября 14:53 (UTC+04), Политика 1 224
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 6 ноября 14:49 (UTC+04), Экономика 1 244
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 6 ноября 14:40 (UTC+04), В мире 5 407
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 10 623
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 6 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 243
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 9 438
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 6 ноября 14:16 (UTC+04), В мире 3 949
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 6 ноября 14:09 (UTC+04), Спорт 698
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 6 ноября 14:05 (UTC+04), Общество 791
Палестина поблагодарила Азербайджан 6 ноября 14:00 (UTC+04), Политика 1 370
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 6 ноября 13:58 (UTC+04), Общество 728
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 6 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 1 195
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 6 ноября 13:49 (UTC+04), Общество 4 785
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 6 ноября 13:43 (UTC+04), Общество 659
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 6 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 705
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 6 ноября 13:34 (UTC+04), Общество 807
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 6 ноября 13:26 (UTC+04), Общество 708
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 6 ноября 13:14 (UTC+04), Культура 774
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 6 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 685
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 10 405
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 1 275
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 675
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 446
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 679
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 6 ноября 12:30 (UTC+04), Общество 803
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 6 ноября 12:26 (UTC+04), В мире 1 415
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 309
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 6 ноября 12:18 (UTC+04), Общество 747
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 6 ноября 12:12 (UTC+04), Экономика 1 305
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 6 ноября 12:08 (UTC+04), Политика 1 349
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 315
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 994
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 734
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 466
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 747
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 104
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 6 ноября 11:28 (UTC+04), Общество 839
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 6 ноября 11:26 (UTC+04), Политика 1 344
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 6 ноября 11:23 (UTC+04), Общество 834
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 782
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 394
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 734
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 831
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 876
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 6 ноября 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 426
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 6 ноября 11:06 (UTC+04), Политика 1 392
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 6 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 824
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 6 ноября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 384
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 6 ноября 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 1 365
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 6 ноября 10:56 (UTC+04), Политика 1 354
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 342
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:43 (UTC+04), Общество 759
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 362
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 6 ноября 10:37 (UTC+04), В мире 1 380
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 770
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 6 ноября 10:24 (UTC+04), Общество 770
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 6 ноября 10:20 (UTC+04), Политика 1 395
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 2 113
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 6 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 6 ноября 10:14 (UTC+04), Экономика 1 449
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 6 ноября 10:09 (UTC+04), Спорт 718
Азербайджанская нефть подорожала 6 ноября 10:05 (UTC+04), Экономика 1 439
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 6 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 473
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 6 ноября 09:50 (UTC+04), Экономика 5 012
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 6 ноября 09:40 (UTC+04), Общество 817
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 6 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 784
Золото и серебро подешевели 6 ноября 09:31 (UTC+04), Экономика 1 470
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 6 ноября 09:27 (UTC+04), Это интересно 754
Биткоин упал в цене 6 ноября 09:22 (UTC+04), Экономика 1 466
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 6 ноября 09:16 (UTC+04), Спорт 764
Официальные курсы валют в Азербайджане 6 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 6 ноября 08:58 (UTC+04), Автоновости 719
В Турции арестовали бывшего министра 6 ноября 08:50 (UTC+04), В мире 1 464
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 6 ноября 08:43 (UTC+04), Общество 924
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 6 ноября 08:33 (UTC+04), Общество 701
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 6 ноября 08:22 (UTC+04), В мире 1 496
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 6 ноября 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 376
У берегов Турции произошло землетрясение 6 ноября 08:13 (UTC+04), В мире 1 421
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 6 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 369
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 6 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 6 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 1 088
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 6 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 6 ноября 04:24 (UTC+04), Спорт 876
Назван способ защитить смартфон от мороза 6 ноября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 818
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 6 ноября 02:19 (UTC+04), В мире 1 733
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 6 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 228
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 6 ноября 00:45 (UTC+04), Медицина 825
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 6 ноября 00:26 (UTC+04), Спорт 811
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 990
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 935
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 7 254
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 805
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 1 016
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 1 034
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 1 086
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 932
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 925
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 817
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 973
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 976
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 867
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 990
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 924
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 831
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 893
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 5 566
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 930
Еще новости