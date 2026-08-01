https://news.day.az/world/1851581.html Названа вероятная причина взрыва в центре Москвы На кухне ресторана Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки в Москве, взорвался газовый баллон. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причину взрыва назвал Telegram-каналу "112" очевидец. О взрыве в центре Москвы стало известно ранее.

Названа вероятная причина взрыва в центре Москвы

В мире, 1 августа 2026 22:24 (UTC +04:00) 1 021
Названа вероятная причина взрыва в центре Москвы

На кухне ресторана Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки в Москве, взорвался газовый баллон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причину взрыва назвал Telegram-каналу "112" очевидец.

О взрыве в центре Москвы стало известно ранее. Очевидцы рассказали, что после взрыва началось возгорание, на месте скопились машины реанимации, дороги рядом со зданием перекрыли.

Силы экстренных служб сейчас перекрывают дорогу от метро "Баррикадная" до Новинского бульвара. По данным 112, количество погибших при взрыве в Доме авиаторов увеличилось до трех человек.

После взрыва началось возгорание. По информации Telegram-канала Baza, пожару присвоен третий ранг сложности.

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