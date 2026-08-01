Взрыв в кафе в Москве - есть погибшие и раненые - ВИДЕО

Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, в результате 3 человека погибли и 15 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

"Сотрудники ГУ МВД России по Москве работают на месте происшествия в районе дома 1 на Кудринской площади. По имеющейся информации сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - сказал в пресс-службе.