https://news.day.az/world/1851580.html Взрыв в кафе в Москве - есть погибшие и раненые - ВИДЕО Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, в результате 3 человека погибли и 15 пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичном ГУ МВД. "Сотрудники ГУ МВД России по Москве работают на месте происшествия в районе дома 1 на Кудринской площади.
Взрыв в кафе в Москве - есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, в результате 3 человека погибли и 15 пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
"Сотрудники ГУ МВД России по Москве работают на месте происшествия в районе дома 1 на Кудринской площади. По имеющейся информации сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - сказал в пресс-службе.
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