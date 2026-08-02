https://news.day.az/world/1851588.html Стало известно, что взорвалось в ресторане в центре Москвы В ресторане на Кудринской площади в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник.
Стало известно, что взорвалось в ресторане в центре Москвы
В ресторане на Кудринской площади в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней.
ЧП произошло в 19:55 по московскому времени у ресторана Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади. ГУ МВД России подтвердило, что жертвами взрыва стали три человека.
На месте взрыва работают следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета.
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