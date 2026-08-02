ЕС созывает экстренную встречу глав МВД

Совет Евросоюза по вопросам правосудия и внутренних дел проведет встречу в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил в Х ирландский премьер Михол Мартин.

Заседание пройдет во вторник, 4 августа.

"Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институтами и продолжаем следить за ситуацией", - добавил он.

Ранее испанский премьер Педро Санчес обрушился с критикой на страны Евросоюза, осудившие решения Мадрида, которые привели к миграционному кризису в Сеуте. Он заявил, что позиция таких стран продиктована "предвзятостью, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами", и потребовал срочной встречи европейских чиновников для урегулирования кризиса.

"В нынешнем международном контексте Европейский союз не может позволить себе подобную эгоистичную, поляризующую и незаконную реакцию", - написал Санчес в письмах на имя главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Совета ЕС Антонио Кошты.

В конце июня Верховный суд Испании постановил, что режим немедленной высылки без индивидуального разбирательства больше не может применяться к мигрантам, которых перехватили в море на пути к двум испанским городам-эксклавам в Северной Африке - Сеуте и Мелилье. К 31 июля границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек, сообщил мэр Сеуты Хуан Хесус Вива. Он назвал ситуацию катастрофической и призвал Мадрид объявить национальный режим чрезвычайного положения. По данным El País, по состоянию на 1 августа при попытке добраться до Сеуты погибли 67 человек.