Взрыв в Москве: число пострадавших растет - ВИДЕО

В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве пострадал 21 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитета (НАК), передает РИА Новости.

По данным ведомства, жертвами ЧП стали три человека - один из посетителей заведения, охранник и женщина, пытавшаяся пронести бомбу внутрь помещения.