https://news.day.az/world/1851587.html Взрыв в Москве: число пострадавших растет - ВИДЕО В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве пострадал 21 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитета (НАК), передает РИА Новости.
Взрыв в Москве: число пострадавших растет - ВИДЕО
В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве пострадал 21 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитета (НАК), передает РИА Новости.
По данным ведомства, жертвами ЧП стали три человека - один из посетителей заведения, охранник и женщина, пытавшаяся пронести бомбу внутрь помещения.
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