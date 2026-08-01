УЕФА ищет кандидатов на пост президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет работу по поиску кандидатов на роль сменщика Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Telegraph.

Ранее газета сообщала, что УЕФА намерен отстранить Инфантино от должности президента ФИФА путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку. Причиной стали намерения Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Это предложение главы ФИФА отвергли УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), в результате чего Инфантино принял решение отказаться от проекта.

В УЕФА считают, что на смену Инфантино должна прийти "объединяющая фигура", которая будет пользоваться поддержкой стран со всех континентов. По данным The Telegraph, в организации не рассматривают европейских кандидатов, которые, по ее мнению, не смогут набрать достаточное количество голосов. В качестве возможных претендентов на должность президента ФИФА называются глава КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни и президент AFC шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа из Бахрейна, который с небольшим отрывом проиграл Инфантино на выборах в 2016 году.

План ФИФА предполагал создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствовало развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями, а журналист Ромен Молина сообщил о скорой отставке Инфантино, поскольку функционер потерял поддержку внутри организации.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту итальянец сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 и 2023 годах Инфантино на безальтернативной основе переизбирался на пост президента организации. Следующие выборы главы ФИФА должны пройти в Рабате в марте 2027 года.