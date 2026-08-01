Рассекречены особенности будущего iPhone Air 2

Издание MacRumors раскрыло пять ключевых особенностей смартфона iPhone Air 2, который, по данным аналитика GF Securities Джеффа Пу, Apple планирует представить в первом квартале 2027 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации аналитика, одной из главных новинок станет вторая 48-мегапиксельная основная камера - сверхширокоугольный модуль, который дополнит уже существующую камеру. Кроме того, смартфон получит немного уменьшенный вырез Dynamic Island.

Ожидается, что iPhone Air 2 будет оснащен новым процессором A20 Pro, выполненным по 2-нм техпроцессу TSMC. По сравнению с нынешним 3-нм чипом A19 Pro он должен обеспечить более высокую производительность и энергоэффективность.

Также смартфон, по данным Пу, получит беспроводной модуль Apple N2 второго поколения с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а также новый модем Apple C2 для работы в сетях 5G. Нынешний модем C1X Apple называет самым энергоэффективным среди всех iPhone.

При этом, как ожидается, iPhone Air 2 сохранит 6,5-дюймовый экран, 12 ГБ оперативной памяти и 18-мегапиксельную фронтальную камеру Center Stage.

По данным MacRumors, Apple планирует выпустить iPhone Air 2 одновременно с базовым iPhone 18 и бюджетным iPhone 18e в марте 2027 года.