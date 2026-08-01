https://news.day.az/sport/1851511.html Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции - ФОТО Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире памяти Хасана Гемиджи и Газанфера Бильге в Коджаэли. Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала Федерация борьбы Азербайджана. В соревнованиях по вольной борьбе Хетаг Карсанов (125 кг) выиграл "серебро", а Рамик Гейбатов (70 кг) стал бронзовым призером.
Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции - ФОТО
Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире памяти Хасана Гемиджи и Газанфера Бильге в Коджаэли.
Как сообщает İdman.biz, об этом проинформировала Федерация борьбы Азербайджана.
В соревнованиях по вольной борьбе Хетаг Карсанов (125 кг) выиграл "серебро", а Рамик Гейбатов (70 кг) стал бронзовым призером.
В греко-римской борьбе два представителя Азербайджана вошли в тройку сильнейших в весовой категории до 130 кг. Сархан Мамедов завоевал "серебро", Бека Канделаки - "бронзу".
Турнир завершится завтра.
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