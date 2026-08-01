Подлинный характер НАТО как военного блока становится все более заметным на фоне активизации военной деятельности альянса. Об этом заявило Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации, посвященной "приготовлениям к войне", агентство раскритиковало заявления НАТО о взаимосвязи безопасности Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также проведение военных учений вблизи Корейского полуострова. По версии ЦТАК, Североатлантический альянс наращивает запасы топлива, вооружений и других ресурсов для возможности вмешательства в конфликты в разных регионах мира.

"Впервые в истории подготовка к войне ведется так открыто, как сейчас. Все более очевидной становится подлинная сущность НАТО как военного блока", - говорится в материале агентства.

ЦТАК также утверждает, что международное сообщество, выступающее за мир и справедливость, не должно мириться с действиями альянса и призывает к ответным мерам.