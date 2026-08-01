https://news.day.az/world/1851510.html В Северной Корее указали на усиление военной подготовки НАТО Подлинный характер НАТО как военного блока становится все более заметным на фоне активизации военной деятельности альянса. Об этом заявило Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Северной Корее указали на усиление военной подготовки НАТО

В мире, 1 августа 2026 14:46 (UTC +04:00) 652
В Северной Корее указали на усиление военной подготовки НАТО

Подлинный характер НАТО как военного блока становится все более заметным на фоне активизации военной деятельности альянса. Об этом заявило Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации, посвященной "приготовлениям к войне", агентство раскритиковало заявления НАТО о взаимосвязи безопасности Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также проведение военных учений вблизи Корейского полуострова. По версии ЦТАК, Североатлантический альянс наращивает запасы топлива, вооружений и других ресурсов для возможности вмешательства в конфликты в разных регионах мира.

"Впервые в истории подготовка к войне ведется так открыто, как сейчас. Все более очевидной становится подлинная сущность НАТО как военного блока", - говорится в материале агентства.

ЦТАК также утверждает, что международное сообщество, выступающее за мир и справедливость, не должно мириться с действиями альянса и призывает к ответным мерам.

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