США введут визовые залоги в 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Настоящее решение закрепляет временное решение от 20 августа 2025 года (...) и устанавливает постоянную программу визовых гарантий. Консульские сотрудники могут потребовать от заявителей на получение неиммиграционной визы внести залог в размере до 20 тысяч долларов США в качестве условия выдачи визы", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что из 50 стран речь идет о 30 государствах Африки.