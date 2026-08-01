Тяжелое ДТП в Гахском районе, есть погибший и пострадавшие

есть погибший и пострадавшие

В Гахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легковых автомобилей "Нива" и "Mercedes" на автодороге Гах - Гораган погиб находившийся в "Ниве" несовершеннолетний пассажир, житель Шамахинского района С.Бабазаде.

Члены его семьи - 46-летний Руслан Бабаев, 42-летняя Азиза Бабаева, их пятилетний ребенок, а также водитель автомобиля "Mercedes", 33-летний Мехман Рустамли получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.