https://news.day.az/society/1851523.html Тяжелое ДТП в Гахском районе, есть погибший и пострадавшие В Гахском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легковых автомобилей "Нива" и "Mercedes" на автодороге Гах - Гораган погиб находившийся в "Ниве" несовершеннолетний пассажир, житель Шамахинского района С.Бабазаде.
Тяжелое ДТП в Гахском районе, есть погибший и пострадавшие
В Гахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легковых автомобилей "Нива" и "Mercedes" на автодороге Гах - Гораган погиб находившийся в "Ниве" несовершеннолетний пассажир, житель Шамахинского района С.Бабазаде.
Члены его семьи - 46-летний Руслан Бабаев, 42-летняя Азиза Бабаева, их пятилетний ребенок, а также водитель автомобиля "Mercedes", 33-летний Мехман Рустамли получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.
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