https://news.day.az/world/1851543.html

Рубио рассказал, чем грозит любой конфликт США и Китая - ВИДЕО

США не хотели бы конфликта с Китаем, заявил в эфире Fox News американский госсекретарь Марко Рубио. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дипломат сказал, что любое противостояние между Вашингтоном и Пекином - "экономическое или, не дай бог, военное" - стало бы катастрофой для обеих стран и мира.