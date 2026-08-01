Грузовик взорвался у полицейского участка в Колумбии - ВИДЕО

Не менее 10 человек получили ранения в результате взрыва заминированного грузовика в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщает радиостанция Blu Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты уточняют, что автомобиль взорвался недалеко от полицейского участка департамента Северный Сантандер. Отмечается, что семь пострадавших являются полицейскими.

В целях обеспечения безопасности власти города перекрыли въезд в район.

Blu Radio отмечает, что полиция и силовики находятся на месте инцидента для выяснения обстоятельств.

>